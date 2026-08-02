Вакво тело потопено во вода е „елементарна непогода“: Кога во базенот ќе влезе Ана Стојанова и водата сама се разбранува… од возбуда! (ВИДЕО)

Македонската фитнес инструкторка и мотиватор за здрав живот, Ана Стојанова е упорна и неуморна. Нејзините екскурзии по најегзотичните светски десинации, од Бразил до Малдиви, сега ги замени со прошетки по европските убавини… Од Шпанија Ана сега е во Италија.

Како и секогаш, згодната инструкторка не штеди за да ужива „за сите пари“ во убавините на локациите кои ги избрала за одмор, рекреација и забава. Така е и овој пат, кога луксузот со поглед од прозорецот на базенот и го отвора утрото со кое и започнува денот.

А, денот убав, сончев, прекрасен, просто да ти е жал да не влезеш во отворениот базен полн со пријатна вода. Расната инструкторка најпрвин седната онака на работ од базенот го густираше денот со невиден трпеливост, уживајќи во својата „слатка мрзеливост“!

Во ултра мини бикини од кои кипат сите можни облини, однапред силиконските гради и длабоко врежената танга од гаќичките одзади, Ана Стојанова штом влезе во водата и водата сама се разбранува… Од возбуда, зашто вакво тело потопено во вода е „елементарна непогода“!

Особено кога онака влажана и освежена со сигурен чекор полека од базенот изглегува, оставајќи зад себе глетка што притисокот го качува… до крајна граница!

Но тука возбудата не завршува… Како и би, кога следната глетка на која ќе наидете е инструкторката седната столче како високо ги кренала нозете…

И потоа некој нека каже дека не е „Dolce vita“ за велешката секси сењорита!

Фото: Инстаграм/AI-Chat GPT/annstojanova