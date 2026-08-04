Бојана Нушкова одново приреди возбудлива глетка: Со танга бикини „длабоко насадени“ во она што е за чиста петка! (ВИДЕО)

Летото жари и пали пуштено на најасилно, а на профилите на познатит Македонки полни со бикини провокативни фотографии од преубавите песочни плажи каде уживаат во летните убавини.

Македонската манекенка и модел Бојана Нушкова на нејзиниот „Инстаграм“ профил како и секое лето и ова испраќа жежок поздрав од море.

View this post on Instagram A post shared by Boyana Nushkova (@boyananushkova)

И тоа со многу убава и возбудлива глетка… Цветно шарени танга бикини „длабоко насадени“ во она што е за чиста петка!

Па нека дојде сега некој(а) да и најде мана…

И да сака не може, зашто вака извајано га*е има само Бојана!

Патем, македонскиот топ модел докажа дека не користи филтри и шминк кога е на плажа. Па затоа и извајаната позадина ја покажа во вистинско светло… Или како што таа неретко умее да направи од сопственото тело „природна арт еротика“, овој пат влажнејќи си ја себеси главата со морската вода солена, а вам погледот, влезена во плиткото до колена.

View this post on Instagram A post shared by Boyana Nushkova (@boyananushkova)

Ннејзините следбеници на оваа глетка не останаа рамнодушни, а Бојана веднаш уште еднаш ги почести со нова тура подвижни слики, кои мамат воздишки.

Видео со жешки пози од базенот на кои убавицата одново го истакнала сиот свој сексапил во ултра мини танга бикини, во кои љубителите на летната провокација и предизвикувачките фотки слободно можат долго да уживаат… додека возбудата не стивне! А Бојана… тука е само да им се насмее и да им намигне!

View this post on Instagram A post shared by Boyana Nushkova (@boyananushkova)

Фото: Инстаграм/boyananushkova