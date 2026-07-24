Психологијата вели дека изгледот е поважен во врската отколку што сме спремни да признаеме

Истражувањата откриваат длабока дисконекција помеѓу она што го бараме кај партнерот и она што всушност го избираме. Иако го даваме приоритет на карактерот, физичката привлечност останува несвесен, клучен двигател на романтичната хемија и билет за секоја врска.

Кога ги гледаме идеалните профили на партнери на хартија, повеќето луѓе наведуваат квалитети како емпатија, чувство за хумор, сигурност и интелигенција. Физичкиот изглед често завршува на дното на овие описи, споменат само мимоходом или со забелешка дека не е клучен.

Но, зачудувачкиот јаз помеѓу она што тврдиме дека го бараме и она што всушност го избираме е еден од најфасцинантните феномени во модерната психологија на врските. Науката потврдува дека физичката привлечност е клучен двигател на романтичната хемија, дури и за оние кои тврдоглаво инсистираат дека не им е важно.

Со години, класичните психолошки модели сугерираат дека мажите и жените имаат сосема различни приоритети, при што мажите го даваат приоритет на изгледот, а жените на социоекономскиот статус и карактерот. Сепак, современото истражување на д-р Пол Иствик и сор. Ели Финкел, кои ги следеа реакциите на учесниците во сесиите за брзо запознавање во реалниот живот, го поби тој мит.

Кога се среќаваат лице в лице со потенцијален партнер, двата пола реагираат првенствено на визуелни впечатоци. Критериумите што учесниците претходно ги запишале се покажаа како речиси ирелевантни за вистинската привлечност што ја чувствувале во просторот.

Голем дел од оваа несвесна реакција лежи во когнитивна пристрасност позната како ефект на ореол. Тоа е механизам во кој автоматски проектираме една видлива, позитивна особина – во овој случај, физичка убавина – на целата наша личност. Несвесно им припишуваме топлина, интелигенција, дружељубивост и самодоверба на атрактивните луѓе, а исто така е поголема веројатноста да им простиме за мали недостатоци. Затоа често веруваме дека сме привлечени од нечиј карактер, додека во позадина, нашите мозоци всушност применуваат ефект на ореол врз основа на визуелни впечатоци.

Признавањето дека изгледот ни е важен во општеството сè уште се изедначува со површност, поради што повеќето луѓе го потиснуваат овој факт за да избегнат вина или когнитивна дисонанца. Мозокот честопати подоцна ја рационализира привлечноста, па затоа ја трансформираме почетната визуелна искра во нашата глава во приказна за посебната енергија или шарм на партнерот.

Ова не значи дека внатрешните вредности се неважни, туку дека изгледот и карактерот играат различни улоги во различните фази од врската. Физичката привлечност делува како влезница што отвора врати и создава почетна љубопитност, додека емоционалната интелигенција, споделените вредности и меѓусебното почитување се носители на долгорочна стабилност.

фото:Freepik

извор:попара.мк