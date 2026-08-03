Луѓето кои живеат до 100 години имаат една заедничка навика

Кога станува збор за факторите што ја одредуваат долговечноста, вниманието е речиси исклучиво насочено кон навиките во исхраната и нивото на физичка активност. Сепак, новото истражување спроведено меѓу жителите на „Сината зона“ во Сардинија сугерира дека клучната алка во синџирот на долговечност може да биде структурата на личноста.

Според наодите на психологот Марија Кјара Фастама, објавени во Меѓународниот журнал за применета позитивна психологија, токму одредени психолошки карактеристики ги обликуваат навиките што директно влијаат на квалитетот и должината на животот.

Студијата опфати 125 лица на возраст од 71 до 101 година, поделени во две групи – жители на сардиниската „Сина зона“, каде што очекуваниот животен век е над просекот, и жители на блиска заедница со слични социоекономски услови.

Целта беше да се утврди врската помеѓу особините на личноста и квалитетот на живот во староста.

Учесниците беа подложени на длабински интервјуа и тестови, а истражувачите се фокусираа на „Петте големи“ особини на личноста: отвореност, совесност, екстровертност, согласност и невротизам.

Една особина особено се издвои

Иако немаше значајни разлики во целокупното здравје помеѓу двете групи, истражувачите забележаа една клучна разлика. Жителите на „Сината зона“ постигнаа значително повисоки резултати на скалата за отвореност.

Ова не е мал подвиг – отвореноста во овој контекст значи незаситна љубопитност, желба за постојано учење и подготвеност да се пробаат нови искуства, без оглед на возраста.

Ваквите лица поактивно бараат хобија и ментални предизвици, што природно ги одржува витални.

Анализата на сите испитаници откри јасни обрасци:

Отвореноста е поврзана со подобра ментална благосостојба и поактивен начин на живот.

Совесноста им помага на луѓето да бидат позадоволни од животот и полесно да се справат со стресните ситуации.

Како што се очекуваше, невротизмот имаше поголема веројатност да доведе до полош квалитет на живот поврзан со здравјето.

Научниците, сепак, предупредуваат за една важна работа

Авторите на студијата нагласуваат дека личноста веројатно не влијае директно на долговечноста, туку преку навиките на животниот стил.

Љубопитна личност, која сака да учи и истражува, ќе има полесно одржување на социјални контакти и останува физички активна. Со други зборови, карактерот го обликува однесувањето кое ја гради основата за долг живот.

Иако ова е мала студија која не може да биде дефинитивен доказ, резултатите се надополнуваат на растечкиот број истражувања кои ја потврдуваат важноста на психолошките фактори. Чувството за цел и прилагодливоста се исто толку важни за долговечноста како и она што го внесуваме во нашите тела.

Здравјето започнува со ставот, а стогодишниците од Сардинија се најдобар доказ за ова.

извор:попара.мк

фото:Freepik