Сите би да ѕирнат таму долу: Сексапилната водителка од безобразен агол ја покажа „тешката артилерија“

Водителката Бојана Лазиќ позираше во едноделен костим за капење и направи вистински хаос на социјалните мрежи.

Бојана во моментов ужива во својот одмор и се опушта на приморјето, а неретко со следбениците споделува жешки кадри од плажа.

Така беше и овој пат, а нејзината последна објава ги разбранува социјалните мрежи.

Имено, Бојана објави фотографија на Инстаграм фотографирана од горен агол додека се спушта во морето по скали, а многумина не можеа да не забележат дека во прв план беа нејзините бујни гради.

Оваа жешка објава најмногу го привлече вниманието на мажите кои посакаа да ѕирнат во нејзиното деколте кое беше во преден план.

Водителката ја пушти својата долга руса коса, додека лицето го покри со очила за сонце. Инаку, неодамна во јавноста излегоа уште неколку нејзини разголени фотографии од плажа кои исто така направија вистински бум на мрежите.

фото:Inatagram printscreen/bojanalazic00