Споменот што никогаш нема да избледи: Таско ја врежа болката и почитта кон Панчо ДНК на својата кожа

Вистинските пријателства не завршуваат тогаш кога срцето ќе престане да чука, туку продолжуваат да живеат низ спомените, музиката и лузните што остануваат во душата.

Познатиот македонски рапер Христијан Тасковски – Таско, реши својата огромна тага, но и вечната благодарност кон прераното заминатиот музичар Владимир Блажев – Панчо, да ги претвори во уметност што засекогаш ќе ја носи со себе.

Тој на својата нога го истетовира ликот на Панчо, правејќи емотивен и силен гест со кој уште еднаш докажа колку била длабока нивната поврзаност.

Иако нивното другарство не беше тема на секојдневни медиумски написи, Панчо со години беше најцврстиот тивок столб и безрезервна поддршка за Таско, како во клучните моменти од неговата кариера, така и во приватните животни премрежија.

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Од заедничката соработка за хитот „Лава“ во 2022 година, па сè до искрените насмевки на свадбената прослава на раперот, Панчо за него не беше само колега, туку ментор и соборец со кој споделуваше братска врска.

По неговото трагично заминување, скршениот уметник сподели потресни зборови кои ја опишуваат неговата распарчена душа, ветувајќи дека пламенот на пријателството што Панчо го запали во него никогаш нема да згасне.

Оваа тетоважа, мајсторски изработена од Марко Тасевски, не е само обична слика на кожата, туку нем и вечен споменик на едно чисто, вонвременско другарство.

фото:instagram/ Facebook/Christian Taskovsky