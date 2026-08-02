Најчестите грешки што ги прават паровите по сексот: Ова е кога интимноста се гради или се губи!

Интимноста не завршува кога светлата ќе се изгаснат. Експертите истакнуваат дека периодот по сексот е важен за градење доверба, емоционална поврзаност и задоволство од врската, и токму тогаш многу парови несвесно прават грешки.

Многу луѓе мислат дека сексот е завршен штом физичката страст ќе исчезне, но емоционалната поврзаност често се гради во минутите што следат. Брз разговор, прегратка или неколку моменти поминати заедно можат да придонесат за чувство на сигурност и блискост, додека целосното повлекување може да даде впечаток на дистанца, дури и кога нема лоша намера.

Една од најчестите грешки е вашиот партнер веднаш да посегне по телефонот. Проверката на пораки, социјалните медиуми или е-поштата може да ја испрати пораката дека вашето внимание е насочено кон нешто друго, наместо кон лицето со кое штотуку сте споделиле интимен момент. Неколку минути без екран честопати значат многу повеќе отколку што изгледа.

Друга честа грешка е избегнувањето разговор. Не треба да се анализира секоја интимност, но едноставно прашање како „Како се чувствуваш?“ или нежен коментар може да им помогне на партнерите да се чувствуваат видени и ценети. Ваквите моменти придонесуваат за поголема доверба и отворена комуникација во врската.

На некои луѓе им е потребна прегратка и нежност по сексот, додека други сакаат неколку минути мир. Проблемот се јавува кога партнерите никогаш не зборуваат за тоа, а различните потреби се погрешно протолкувани како отфрлање или незаинтересираност. Разбирањето дека секој ги доживува моментите по интимноста различно може да спречи непотребни недоразбирања.

Најважно е да се запомни дека квалитетот на врската зависи не само од самиот сексуален однос, туку и од начинот на кој партнерите се однесуваат едни кон други потоа. Малку внимание, искрен разговор и нежност можат дополнително да ја зајакнат емоционалната врска и да ги натераат двајцата партнери да се чувствуваат сакани, безбедни и почитувани.

фото:Freeepik

извор:popara.mk