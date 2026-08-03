Еден партнер не ви е доволен? Овие 4 знаци покажуваат дека сте полиаморни

Кога станува збор за љубовта и сексот, работите не се секогаш толку едноставни.

Всушност, она што некогаш беше целосно општествено неприфатливо, сега е сè повеќе прифатливо.

Дали сте слушнале за полиаморија?

Полиаморијата, или имањето повеќе романтични врски истовремено, станува сè повидлива и прифатлива. Откривањето дали сте полиаморни или не може да биде предизвик, бидејќи општеството ја нормализира моногамијата. Ако некогаш сте се чувствувале заробени во моногамна врска или сте се заљубиле во повеќе луѓе одеднаш, можеби сте полиаморни.

Студија од 2019 година презентирана во Друштвото за научно проучување на сексуалноста покажа дека 89 проценти од луѓето барем еднаш размислувале за немоногамна врска, но тоа не значи дека всушност ја продолжиле.

Моногамијата е општествена норма, што го отежнува воспоставувањето поинаква врска.

Ако некогаш сте се запрашале дали полиаморијата е за вас, еве пет суптилни знаци дека можеби е така:

Ви е кажано дека имате проблеми со посветеноста

Луѓето кои се полиаморни често се чувствуваат заробени во моногамни врски, па идејата за посветеност на еден партнер може да изгледа застрашувачка.

Пред луѓето да сфатат дека се полиаморни, тие може да имаат проблеми во врската бидејќи се плашат дека ќе ја изгубат слободата да излегуваат со други луѓе.

Се чувствувате заробени во моногамни врски

Друг знак дека можеби сте полиаморни е чувството дека не сте способни да бидете во моногамна врска.

Со моногамијата што ја наметнува општеството, може да се чувствувате како да нема други опции. Се чувствувате како да мора да изберете: или моногамна врска или да бидете сами.

Како резултат на тоа, луѓето кои не сфаќаат дека се полиаморни развиваат огорченост кон своите партнери или ги изневеруваат.

Имате повеќе симпатии во секое време

Ако отсекогаш сте имале симпатии кон повеќе луѓе и имате проблеми со изборот меѓу нив, можеби сте полиаморни.

Многу полиаморни луѓе чувствуваат дека имаат бесконечна количина љубов да им дадат на другите, па затоа е нормално да се чувствувате како да можете да сакате повеќе различни луѓе одеднаш.

Вие сте во ред вашиот партнер да биде со други луѓе

Ако идејата дека вашиот партнер излегува со некој друг не ве тера да сакате да раскинете, тоа може да биде знак.

Ова не значи дека чувството на љубомора значи дека не сте полиаморни, бидејќи љубомората е природен дел од секоја врска. Но, полиаморните луѓе често велат дека чувствуваат дека можат да ги надминат овие чувства преку комуникација со својот партнер.

Без разлика дали овие знаци ве опишуваат или не, ако мислите дека можеби сте полиаморни, но не знаете од каде да почнете, треба да размислите за разговор со терапевт за врски.

извор:popara.mk

фото:Freepik