STARBOY & FRIENDS сo хуманитарен концерт во Спарта ивент центар во Велес

Со голема чест ве покануваме на EUROVISION – STARBOY & FRIENDS, хуманитарен концерт кој ќе се одржи на 22 август во Sparta Event Centre – Велес.

По долго време, Starboy повторно настапува во Македонија, заедно со своите специјални гости, во вечер исполнета со врвна музика, позитивна енергија и хуманост.

Овој концерт има една заедничка мисија – преку музиката да покажеме дека заедно можеме да направиме промена и да испратиме порака на солидарност и поддршка.

Влезниците се веќе во предпродажба! Можете да ги обезбедите онлајн, а линкот за купување e во нашето БИО.

Sparta Event Centre – Велес

22.08.2026 | 20:00 – 00:00

Влез: 300 денари

Настанот се реализира во соработка со Big Bang Production.

Голема благодарност до сите спонзори, партнери и медиумски поддржувачи за нивната доверба и поддршка.