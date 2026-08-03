Овие пет знаци можат да укажуваат дека не внесувате доволно протеини

Протеините се важна хранлива материја што му е потребна на телото за градење и обновување на мускулите, како и за бројни други процеси. Недоволниот внес може да влијае на гладот, закрепнувањето и здравјето на косата и ноктите.

Иако протеините најчесто се дискутираат кога станува збор за мускулите и физичката активност, нивната улога во телото е многу поширока. Протеините се разградуваат на аминокиселини што телото ги користи за различни функции, поради што е важно редовно да ги имате во исхраната.

Потребите за протеини варираат од личност до личност и зависат од возраста, телесната тежина, нивото на активност и здравствената состојба. Наместо да го оставате најголемиот дел од вашиот дневен внес за еден оброк, корисно е да ги распоредите изворите на протеини во текот на денот.

Ако не сте сигурни дали внесувате доволно, некои промени може да бидат знак дека е време да обрнете внимание на вашата исхрана.

Брзо огладнувате по оброкот

Ако повторно се чувствувате гладни набргу по јадењето, можно е оброкот да не содржел доволно протеини. Протеините можат да придонесат за подолго чувство на ситост, особено кога се комбинираат со храна богата со растителни влакна и здрави масти.

Побавно закрепнување на кожата

Протеините се вклучени во градењето и поправката на ткивото. Затоа, соодветниот внес игра важна улога во процесите на закрепнување на телото. Ако забележите дека помалите повреди или оштетувањата на кожата заздравуваат побавно, причината може да биде различна, а исхраната е само еден од факторите што треба да се земат предвид.

Потешко ви е да одржувате или градите мускулна маса

Самата физичка активност не е доволна за да изградите мускули. На телото му се потребни и вистинските хранливи материи, меѓу кои протеините играат особено важна улога. Недоволниот внес може да го отежни закрепнувањето по тренингот и напредокот во градењето мускулна маса.

Косата станува потенка и послаба

Косата е составена првенствено од кератин, протеин што ѝ дава структура. Ако телото не добива доволно протеини во подолг временски период, ова може да влијае и на растот и квалитетот на косата кај некои луѓе.

Ноктите се кршливи

Како и косата, ноктите содржат кератин. Ако станале екстремно тенки, слаби или склони кон кршење, причината може да биде недостаток на одредени хранливи материи, вклучувајќи протеини, иако таквите промени можат да имаат и други причини.

Како да се зголеми внесот на протеини?

Доволно е да направите неколку едноставни промени во вашата дневна исхрана. Можете да вклучите јајца, грчки јогурт, урда, тофу, риба, месо, мешунки, јаткасти плодови и друга храна богата со протеини во вашите оброци.

Појадокот вреди да се обрне посебно внимание. Ако го прескокнете или изберете оброк што брзо повторно ве прави гладни, додавањето квалитетен извор на протеини може да ви помогне оброкот да биде позаситувачки и хранлив.

извор:попара.мк

фото:Freepik