Рецепт за тиквички со туна што ќе ве воодушеват

Овие вкусни и лесни плескавици од тиквички и туна се одличен избор за лесен летен ручек или вечера. Едноставни се за подготовка, сочни и меки однатре, а убаво запечени и крцкави однадвор.
Состојки:
300 г тиквички
80 г туна од конзерва
70 г рендано сирење
1 јајце
100 г лебни трошки
1 лажица брашно
сув зачин
бибер
свеж магдонос
масло за пржење
Начин на подготовка:
Тиквичките излупете ги, исечете ги на коцки и сварете ги, по можност на пареа. Оставете ги да се изладат, а потоа изгмечете ги.
Во изгмечените тиквички додајте ја исцедената туна, ренданото сирење, лебните трошки, брашното, јајцето и ситно сечканиот магдонос. Зачинете со сув зачин и бибер, па добро измешајте. Доколку е потребно, додајте малку сол. Од подготвената смеса обликувајте плескавици и секоја од нив извалкајте ја во лебни трошки. Загрејте масло во тава и пржете ги плескавиците од двете страни додека не добијат златно-кафеава боја. Испржените плескавици ставете ги врз кујнска хартија за да се впие вишокот масло. Плескавиците од тиквички и туна послужете ги топли, со варени млади компири и лесен сос од свеж магдонос. Тие се одличен избор за вкусен и лесен летен оброк.
Фото: Magnific