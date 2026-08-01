Рецепт за тиквички со туна што ќе ве воодушеват

Овие вкусни и лесни плескавици од тиквички и туна се одличен избор за лесен летен ручек или вечера. Едноставни се за подготовка, сочни и меки однатре, а убаво запечени и крцкави однадвор.

Состојки:

300 г тиквички

80 г туна од конзерва

70 г рендано сирење

1 јајце

100 г лебни трошки

1 лажица брашно

сув зачин

бибер

свеж магдонос

масло за пржење

Начин на подготовка:

Тиквичките излупете ги, исечете ги на коцки и сварете ги, по можност на пареа. Оставете ги да се изладат, а потоа изгмечете ги.

Во изгмечените тиквички додајте ја исцедената туна, ренданото сирење, лебните трошки, брашното, јајцето и ситно сечканиот магдонос. Зачинете со сув зачин и бибер, па добро измешајте. Доколку е потребно, додајте малку сол. Од подготвената смеса обликувајте плескавици и секоја од нив извалкајте ја во лебни трошки. Загрејте масло во тава и пржете ги плескавиците од двете страни додека не добијат златно-кафеава боја. Испржените плескавици ставете ги врз кујнска хартија за да се впие вишокот масло. Плескавиците од тиквички и туна послужете ги топли, со варени млади компири и лесен сос од свеж магдонос. Тие се одличен избор за вкусен и лесен летен оброк.

Фото: Magnific