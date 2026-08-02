Најпосле и тоа се случи: По десет години заедно Роналдо ја ожени Џорџина – еве ја и првата фотка

Еден од најдобрите фудбалери на сите времиња, 41-годишниот Кристијано Роналдо се ожени со својата долгогодишна партнерка, моделот Џеорџина Родригез (32) на граѓанска церемонија во Португалија.

Португалскиот напаѓач објави слика на својот Инстаграм профил на која се гледаат две раце со венчални прстени.

Нарекувајќи ја „свадба на годината“, португалските медиуми објавија дека двојката се венчала на 11 август во крајбрежниот град Каскаис во близина на Лисабон и дека нивните пет деца биле на церемонијата.

Роналдо и Џеорџина се заедно 10 години.

Тие се запознале во продавницата на Гучи во Мадрид каде што работела Родригез, а Роналдо во тоа време играл за шпанскиот клуб Реал Мадрид.

Тие ја објавија својата свршувачка на 11 август минатата година.

Потоа Родригез објави слика од големиот прстен, на кој напишала на својот мајчин шпански јазик: „Да, сум. Во овој и во сите мои животи“.

Тие имаат пет деца. Роналдо е татко на три деца од претходни врски, а има две ќерки со Џеорџина.

Најстарото дете е Кристијано Јуниор (16 години), по него следат близнаците Ева Марија и Матео (9), па Алана (8) и Бела (4).

Роналдо постигна речиси 1.000 голови во кариерата во која играше за Спортинг Лисабон, Манчестер Јунајтед, Реал Мадрид, Јувентус, Ал Наср во Саудиска Арабија и репрезентацијата на Португалија.

Неодамна играше на своето шесто Светско првенство, рекорд што го дели со аргентинскиот репрезентативец Лионел Меси.

фото:Instagram printscrin/cristinao/georginagio