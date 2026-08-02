Најзгодната Србинка топлес! На сопругата на фудбалерот ѝ попуштија кочниците – гори колку е добра

Бившата манекенка и сопруга на фудбалерот Филип Ѓорѓевиќ, Јована Ѓорѓевиќ, сподели кадри од плажа и ги вжешти социјалните мрежи.

Таа е многу активна на социјалните мрежи, каде редовно споделува моменти од секојдневниот живот. Иако е мајка на три деца, кои ги доби во бракот со познатиот фудбалер Филип Ѓорѓевиќ, атрактивната бринета успева да ги усогласи бројните семејни обврски и да си посвети време на себе.

Овој пат Јована Ѓорѓевиќ ги почести следбениците со врели кадри од плажа, на кои позира во топлес. Провокативниот долен дел од костимот за капење откриваше повеќе отколку што покриваше, истакнувајќи ги нејзините облини во прв план, додека горниот дел целосно изостана.

Сликите очекувано предизвикаа вистинска лавина од реакции и комплименти на сметка на нејзиниот изглед, а многумина во коментарите истакнаа дека поранешната манекенка „нема маани“ и дека изгледа беспрекорно. Инаку, Јована неодамна привлече големо внимание со објавите од нудистичка плажа.

Најпрво позирашe додека се сончаше, за потоа да отиде чекор подалеку и да сподели фотографија на која позираше целосно гола.

Да потсетиме, за нејзината совршена фигура заслужни се редовните тренинзи, а манекенката никогаш не криела дека се подложила и на некои естетски корекции. За операциите, но и за сериозните компликации низ кои помина за време на вадењето на биополимерот, таа во повеќе наврати отворено зборуваше во јавноста.

фото:Printscreen/Instagram/callmelolita