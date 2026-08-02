Дрвена или пластична даска за сечење? Готвачот открива која е подобра и ја решава вечната дилема

Изборот помеѓу дрвена и пластична даска за сечење е честа дилема во речиси секоја кујна. Иако пластичните даски често се користат во професионалните кујни, готвачот познат како шеф Џоши верува дека дрвената даска е сепак подобра за секојдневна употреба дома.

Готвачот Џоши, кој редовно споделува совети и трикови за готвење на социјалните мрежи, ја издвојува дрвената даска како своја омилена. Според него, не треба да трошите многу пари за квалитетна даска – дури и најевтината дрвена верзија може да трае со години ако правилно се одржува.

Ако избирате даска за вашата кујна, дрвената може да биде практичен и долготраен избор, под услов да ѝ посветите соодветна грижа.

Дрвените даски имаат неколку важни предности, од кои едната е што се понежни кон ножевите и помала е веројатноста да ги оштетат своите сечила. По употреба, сè што треба да направите е да ја измиете даската со топла вода и детергент, а потоа да ја оставите исправена целосно да се исуши.

Со текот на времето, дрвената даска за сечење може да развие гребнатини и посекотини, но тоа не значи дека треба да се фрли. Неговата површина може лесно да се изшмиргла или полира за да се отстранат сите нерамнини и да се врати нејзината мазна површина.

Од друга страна, пластичните даски за сечење имаат еден проблем – можат да развијат длабоки засеци што заробуваат мали честички храна, особено ако даската за сечење не е доволно темелно измиена. Сепак, нивната голема предност е што можат да се мијат во машина за садови, што ги прави многу популарни во професионалните кујни поради нивното лесно одржување.

Без оглед на тоа дали користите дрвена или пластична даска за сечење, најважно е редовно и правилно да ја чистите и да ја заменувате кога ќе се истроши премногу. Исто така, добра идеја е да имате посебни даски за сечење за сурово месо и за овошје и зеленчук за да го намалите ризикот од вкрстена контаминација.

извор:попара.мк

фото:Freepik