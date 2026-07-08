Кога е вистинското време да ги запознаете родителите на вашиот партнер?

Првата средба со родителите на вашиот партнер е важна пресвртница во вашата врска.

Тоа е знак дека двајцата сте сериозни во врска со вашата заедничка иднина и ви дава можност да ја запознаете личноста на нов начин, додека слушате приказни за детството на вашиот партнер и ја разбирате семејната структура во која пораснале, пишува Brides.com.

Сепак, важно е да се признае дека средбата со родителите на вашиот партнер е стресно искуство. Терапевтката за врски Џин Фицпатрик рече дека ако се чувствувате вознемирено или нервозно пред да се сретнете со родителите на вашиот партнер, тоа е нормално.

„Природно е да се чувствувате вознемирено. Сакате да оставите добар впечаток, но претпоставувајќи дека станува збор за сериозна врска“, рече таа.

Таа вели дека е важно да не се подготвите за неуспех. Важно е да знаете дека секој чувствува одредено ниво на нервоза пред вакви состаноци, а потсетувањето дека тоа како се чувствувате е нормално може да помогне во ублажување на дел од тој стрес. Според неа, вистинското време да се запознаете со родителите на вашиот партнер зависи од околностите. Ако сите живеете во ист град и можете да се придружите на вашето семејство на појадок или некоја лежерна дружба, ова дружење можеби не ви изгледа како голема работа и можеби ќе се чувствувате склони да го испланирате однапред.

Фицпатрик препорачува да се запознаете со родителите на вашиот партнер пред да се свршите. Запознавањето со родителите на вашиот партнер ќе ви помогне да дознаете повеќе за нивната работа, заедница, хобија и семејство.

„Вашиот партнер игра голема улога во тоа да се чувствувате удобно со неговите родители. Тие можат да бидат вреден извор на информации однапред. Прашајте го вашиот партнер дали има чувствителни теми што треба да ги избегнувате“, вели таа.

извор:popara.mk

фото:freepik