„Ја платив сметката, но таа ме одби“: Еве зошто ова ги повредува мажите

Дебатата за тоа кој ја плаќа сметката на првиот состанок повторно е разгорена од терминот „plate girl“ и различните очекувања по вечерата.

Денес, се повеќе се зборува за тоа кој треба да ја плати сметката на првиот состанок.

Особено се зборува за жените кои прифаќаат вечера, а потоа одбиваат да ја продолжат врската. Но, дали е навистина експлоатација или станува збор за различни очекувања?

На социјалните мрежи се појави терминот „девојка од чинија“ (plate girl), кој се користи за да се опишат жените за кои се вели дека одат на состаноци првенствено за бесплатна храна и пијалоци. Сепак, реалноста е многу посложена.

Кога вечерата станува „инвестиција“

Мажот може да плати за ресторан затоа што сака да остави добар впечаток, да организира убава вечер и да покаже интерес.

Проблемот се јавува кога тој почнува да го гледа плаќањето како инвестиција што треба да му донесе нешто за возврат, втор состанок, повеќе внимание или потврда дека оставил добар впечаток.

Жената, од друга страна, може да ја гледа вечерата само како дел од меѓусебното запознавање. Ако по разговорот сфати дека нема хемија, сосема е нормално да не сака да продолжи.

Затоа самата сметка не создава никаква обврска.

Кога навистина се случува експлоатација?

Секако, постојат ситуации во кои некој намерно манипулира со друга личност.

Ако жената однапред знае дека не е заинтересирана, но сепак се согласи на состанок само заради скап ресторан, подарок или некоја друга придобивка, тешко е да се нарече тоа искрено.

Но, од друга страна, не секоја жена што прифаќа плаќање од маж за вечера е „ловец на бесплатна храна“.

За некои, тоа е едноставно знак на внимание или дел од традиционалното разбирање на состанувањето.

Отфрлањето честопати боли повеќе од сметката

Понекогаш е полесно да се каже „таа излезе само на вечера“ отколку да се прифати дека едноставно не сте биле доволно привлечни за другата личност.

Отфрлањето може да ја погоди самодовербата, особено кога мажот инвестирал време, пари и труд. Сепак, платената вечера не гарантира емоции или право да се продолжи врската.

Од друга страна, ниту жените не се без одговорност. Ако некој свесно го одржува интересот на друго лице само заради ресторан, подарок или внимание, тоа е исто така форма на манипулација.

Што е навистина најважно?

Најздраво е да се гледа на првиот состанок како можност двајца луѓе да се запознаат, а не како размена на услуги.

Мажот може да понуди да плати затоа што сака, но жената не му должи втор состанок поради тоа. Слично на тоа, жената може да го прифати гестот, а потоа искрено да каже дека не ја чувствува хемијата.

Проблемот се јавува само кога едното лице ја гледа вечерата како подарок, а другото како инвестиција што мора да се врати. Тогаш сметката повеќе не е само сметка; таа станува извор на очекувања, разочарување и конфликт.

фото:Freepik

извор:popara.mk