Ова е тајната порака што мачките ви ја испраќаат без да кажат ниту збор

Кога мачката ќе легне до својот сопственик и ќе почне да преде, повеќето луѓе веднаш претпоставуваат дека е среќна. Иако ова често е вистина, предењето има многу повеќе од тоа.

Мачките предат кога се опуштени, бараат внимание или уживаат во друштво на луѓе. Сепак, тие можат да предат и кога се под стрес, се повредени или се обидуваат да се смират.

Се смета дека вибрациите произведени од предењето можат да имаат смирувачки ефект врз мачките. Некои научници веруваат дека одредени фреквенции можат да помогнат во поправката на ткивото и коските, иако истражувањата сè уште се неубедливи.

Интересно е што мачките го користат предењето како начин на комуникација дури и кога се млади – мачињата предат за да им дадат до знаење на своите мајки дека се добро.

Затоа, следниот пат кога вашата мачка ќе преде, обрнете внимание на ситуацијата. Понекогаш ви кажува дека е среќна, а понекогаш ви кажува дека ѝ треба внимание.

Се смета дека вибрациите произведени од предењето можат да имаат смирувачки ефект врз мачките. Некои научници веруваат дека одредени фреквенции можат да помогнат во поправката на ткивото и коските, иако истражувањата сè уште се неубедливи.

Интересно е што мачките го користат предењето како начин на комуникација дури и кога се млади – мачињата предат за да им дадат до знаење на своите мајки дека се добро.

Затоа, следниот пат кога вашата мачка ќе преде, обрнете внимание на ситуацијата. Понекогаш ви кажува дека е среќна, а понекогаш ви кажува дека ѝ треба внимание.

фото:Magnific