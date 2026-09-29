Денес готвиме: Орада печена во солена кора

Рибата се пече цела, затворена во кора од крупна сол, која ја задржува влагата и создава природна „рерна“ околу неа. Пред сервирање, солената кора се крши, а од неа се вадат чисти и сочни филети.

Состојки:

1 орада, исчистена и без утроба, околу 600–800 г

1,5 кг крупна морска сол

2 белки

1 лимон

неколку гранчиња копар

2–3 листови ловор

неколку зрна црн бибер

Подготовка:

Ако орадата не е исчистена во рибарницата, исчистете ја од утробата, исплакнете ја кратко со ладна вода и добро исушете ја со кујнска хартија. Не ја лупете од лушпите, бидејќи тие создаваат природна заштита и го чуваат месото сочно при печењето.

Во внатрешноста на рибата ставете неколку парчиња лимон, копар, ловоров лист и неколку зрна црн бибер. Во длабок сад лесно изматете ги белките, па измешајте ги со крупната сол. Белките ќе помогнат солта да се поврзе и да се создаде цврста кора околу рибата.

Во тава обложена со хартија за печење распоредете слој од солената смеса. Одозгора ставете ја орадата и целосно покријте ја со преостанатата сол. Со рацете нежно притиснете за рибата да биде добро затворена. Печете во претходно загреана рерна на 200 °C околу 30 минути.

За поголема риба, времето на печење треба соодветно да се продолжи.

Откако ќе ја извадите од рерната, оставете ја да отстои околу 5 минути. Со задниот дел од лажица внимателно скршете ја солената кора и отстранете ја.

Отстранете ја кожата и внимателно извадете ги филетите. Послужете ја веднаш, по можност со маслиново масло, лимон и свежа салата. (МИА)

фото: Magnific