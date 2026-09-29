Gmail добива функција што го олеснува животот

Апликацијата Gmail за Android и iOS добива корисна функција што им овозможува на корисниците да го копираат еднократниот код за потврда директно од сандачето со дојдовни пораки, без потреба да ја отвораат самата е-пошта.

Претходно, корисникот мораше да го отвори Gmail, да ја пронајде соодветната порака, да ја отвори, да го најде кодот во содржината на пораката, да го означи и дури потоа да го копира. Новата функција значително го поедноставува целиот овој процес.

По ажурирањето, Gmail може да прикаже копче Copy code под насловот на пораката во прегледот на сандачето. Со еден допир се копира кодот за потврда, што ви овозможува да го внесете во апликацијата или на веб-страницата каде што се најавувате.

Gmail исто така може да го препознае кодот во содржината на пораката. Кога ќе отворите е-пошта што содржи еднократен код, препознаениот код се појавува на врвот на пораката, придружен со истото копче за брзо копирање, според информациите од Android Police.

Ова е особено корисно за пораки од компании кои вклучуваат дополнителни упатства, промотивен текст или други броеви покрај самиот код. Наместо да ја барате точната низа од цифри во содржината на е-поштата, Gmail ја издвојува и ја прикажува на видно место.

Функцијата нема да работи со секоја е-пошта

Сепак, постои ограничување. Gmail нема нужно да го препознае секој еднократен код. Функцијата зависи од тоа како испраќачот ја форматирал пораката; следствено, кодовите скриени меѓу други броеви или прикажани во необични формати можеби нема да ја активираат опцијата за копирање.

Постои и уште еден недостаток засега: Gmail не го прикажува копчето за копирање код директно во системскиот панел за известувања. Доколку таа опција беше достапна, корисникот ќе можеше да го преземе кодот практично без да го отвора Gmail.

Ако сè уште не ја гледате новата опција, можно е таа сè уште да не стигнала до вашиот уред. Проверете дали ја имате најновата верзија на апликацијата Gmail и почекајте уште неколку дена, бидејќи функциите како оваа често се воведуваат постепено.

фото:Magnific