Три работи кои не одат со кафето

Кафето и појадокот изгледаат како совршен спој, но некои намирници што го придружуваат овој пијалок можат да бидат тежок избор за желудникот.

За оние кои се почувствителни, одредени комбинации можат да ја зголемат киселоста, надуеноста и непријатноста.

Еве три намирници што треба да се избегнуваат со кафе.

Млеко во кафе: Надуеност по бело кафе

Прво на листата е белото кафе, омилен појадок во многу домаќинства. Кај некои возрасни, способноста за варење на лактозата се намалува со возраста, што може да предизвика надуеност, гасови и грчеви.

Кафето, исто така, го забрзува празнењето на цревата, додека несварената лактоза може да предизвика гасови.

Алтернативите на растителна основа не се секогаш решението. Некои млека од соја и овес содржат засладувачи кои исто така можат да предизвикаат надуеност, затоа проверете ја декларацијата.

Цитруси со кафе: Лимон, грејпфрут и портокал

Чаша цеден портокал со еспресо изгледа како здрав почеток на денот, но за оние со чувствителен стомак, оваа комбинација може да ги влоши симптомите.

Цитрусите се кисели, а кафето дополнително го стимулира лачењето киселина кај некои луѓе, што може да предизвика печење и горушица. Истото може да важи и за грејпфрутот и лимонадата, особено ако ги пиете на празен стомак.

Самото кафе го стимулира лачењето киселина, но не сите подеднакво. Во труд објавен во Journal of Agricultural and Food Chemistry, истражувањето за ефектот на различните видови кафе врз желудочните клетки покажа дека начинот на кој се обработуваат зрната кафе го менува количеството киселина што клетките ја ослободуваат. Значи, не сите кафиња се подеднакво остри за желудникот.

Чоколадо и кафе: Добитна комбинација за горушица

Чоколадото со кафе изгледа како безопасен ритуал, но за некои луѓе, оваа комбинација може да ја влоши горушицата и рефлуксот.

Какаото и кофеинот можат да го опуштат мускулот помеѓу хранопроводот и желудникот, олеснувајќи ја киселината да се врати. Помасното, особено млечното чоколадо, може дополнително да го забави празнењето на желудникот.

Најмногу проблеми можат да се појават кога пиете кафе и слатки рано наутро, на празен стомак. Обидете се да го префрлите кафето на после појадок и видете дали проблемите се намалуваат.

Кога кафето и вашиот стомак често се во конфликт, а проблемите не исчезнуваат, не ги игнорирајте со месеци. Ако имате болка што ве буди ноќе, нагло губите тежина, имате тешкотии со голтањето или забележувате крв, посетете лекар.

За почеток, обидете се да пиете кафе без млеко, цитрусни плодови и слатки седум дена и по оброците. На тој начин, ќе можете да забележите што ве мачи најмногу.

фото:Freepik

извор:попара.мк