Денес готвиме: Eдноставен рецепт за кремаста супа од тиква

Тиквата е неизбежен дел од есенската кујна; покрај питите и другите десерти, таа е одличен избор и за топли, солени јадења. Едно такво јадење е кремастата супа, која се подготвува многу едноставно.

Потребни се малку состојки, а целиот процес е сосема лесен. Слаткиот вкус на тиквата совршено се вклопува со кромидот, лукот и благите зачини, додека малку павлака за готвење додава дополнителна полнота на вкусот и кадифена текстура.

Состојки:

900 г тиква, излупена и исечкана на коцки

180 г кромид

3 чешниња лук

30 мл маслиново масло или 25 г путер

1 л зеленчуков бујон или вода

8 г сол (или по вкус)

2 г црн пипер

1 г мелено морско оревче (по желба)

120 г павлака за готвење (со висок процент на масленост)

10 мл јаболков оцет или неколку капки сок од лимон (по желба)

Семки од тиква и масло од семки од тиква за сервирање (по желба)

Подготовка:

Најпрво, загрејте го маслиновото масло или растопете го путерот во големо тенџере. Додадете го ситно исечканиот кромид и пржете го неколку минути додека не омекне и стане стаклест. Потоа, додадете го исечканиот лук и кратко промешајте, колку да пушти мирис.

Додадете ја тиквата исечкана на коцки во тенџерето и кратко пропржете ја заедно со кромидот. По неколку минути, налејте го зеленчуковиот бујон или водата, додадете малку сол и варете на умерена температура околу 20 минути.

Тиквата треба да биде целосно мека пред да ја изблендирате. Откако ќе се свари, изблендирајте ја содржината на тенџерето со рачен блендер додека не добиете мазна и кремаста текстура.

Ако сакате побогата и покремаста супа, додадете ја павлаката за готвење и варете уште неколку минути. На крајот, зачинете со бибер и, по желба, со малку мелено морско оревче.

За да ја ублажите сладоста на тиквата и дополнително да го балансирате вкусот, можете да додадете неколку капки сок од лимон или малку јаболков оцет; прилагодете ја количината според вашиот вкус.

Сервирајте ја кремастата супа топла, со потпечен леб; за дополнителен вкус, прелијте ја со неколку капки масло од семки од тиква и посипете ја со семки од тиква.

фото:freepik

извор:попара.мк