Ване Маркоски го откри она што колегите вешто би го сокриле: Без срам и камуфлажа покажа се’ пред камера (видео)

Телевизијата и радиото отсекогаш биле двојна љубов за ТВ и радио водителот Ване Маркоски.

Од неодамна му се случи овие два љубови да бидат во синегрија, односно спој на еден нов, современ и поинаков формат каде тој е домаќин на емисијата „Звук што се гледа“, а она што е звук на радиото, гледачите на МРТ можат и да го видат.

Едно сосема опуштено издание и разговор со гостите кои секојдневно ги има, Ване е во истото студио како од претходниот ангажман од утринската програма, ама од друг агол, но под истите рефлектори заедно со колешката Зорица.

Дека магијата ја имаат и телевизија и радиото, тој ни покажа преку една необична објава за тоа што едното може, а другото не.

Па така, ако на едната страна на студиото, колегите Ненад и Марјана беа стокмени ко што е ред за утринска, Ване си беше по тренерка од половина надолу, односно она што не се гледа или камерата не го лови од неговата телевизиско радиска позиција.

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Она што повеќето би го сокриеле, Ване без срам и камуфлажа ја откри реалната слика што не се гледа.

Интересно, необично и крајно реална ситуација која нејчесто ја знаат оние зад камрите, а секако и гостите кои добро искусиле како течат нештата од вакви или онакви снимања.

фото Instagram printscreen/vanemarkoski_and radio2mrt