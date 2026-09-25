Две нови песни во една вечер посветена на македонската музика: Марија и Jayla ги промовираа „Во чуда верувам“ и „Само ти“ (ВИДЕО)

Македонската музичка сцена доби две нови музички приказни. Во одлична атмосфера, исполнета со музика, позитивна енергија и бројни гости од естрадата, медиумите и јавниот живот, вчеравечер во скопскиот „Cuban Cocktail Bar“ се одржа двојна промоција на која своите најнови музички изданија ги претставија младите пејачки MARIJA и Jayla.

Вечерта беше можност публиката одблиску да ги слушне двете нови песни, но и да се запознае со уметничките визии на две млади девојки кои чекор по чекор го градат своето место на домашната музичка сцена.