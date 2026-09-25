Две нови песни во една вечер посветена на македонската музика: Марија и Jayla ги промовираа „Во чуда верувам“ и „Само ти“ (ВИДЕО)

Под уметничкото име MARIJA, 23-годишната Марија Димовска официјално дебитираше со песната „Во чуда верувам“. Станува збор за модерен музички проект кој носи свеж афробит звук, дополнет со впечатлива саксофонска линија што на композицијата ѝ дава препознатлив печат. Автор на песната е композиторот Драган Илиев, кој ги потпишува музиката и аранжманот, а текстот е на Слободанка Илиева. Иако ова е нејзин прв официјален сингл, MARIJA зад себе има сериозно музичко искуство. Основното и средното музичко образование ги завршила во ДМБУЦ „Илија Николовски-Луј“ на насоката музичар-теоретичар, настапувала како дел од хорот „Мирче Ацев“ и студентскиот бенд на УКИМ, а паралелно дипломирала на Правниот факултет „Јустинијан Први“. Денес е на магистерски студии по Менаџмент на човечки ресурси, продолжувајќи успешно да ги спојува образованието и љубовта кон музиката.
Покрај неа, својата најнова песна „Само ти“ ја претстави и Jayla, за која ова е веќе осми официјален сингл. Музичката продукција ја реализираше Михаил Дамчевски, кој заедно со пејачката е и коавтор на текстот. Jayla веќе извесно време е активно присутна на домашната музичка сцена, а својата музичка надградба ја продолжува и академски, студирајќи џез и популарни жанрови, насока соло пеење. Покрај интерпретацијата, активно пишува текстови и создава авторска музика, градејќи препознатлив музички идентитет.
Двојната промоција покажа дека на македонската музичка сцена доаѓа генерација млади артисти кои размислуваат современо, вложуваат во квалитетна продукција и не се плашат да експериментираат со нови музички правци. Со „Во чуда верувам“ и „Само ти“, MARIJA и Jayla испраќаат јасна порака дека нивните музички приказни допрва почнуваат.