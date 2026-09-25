Емоција која не избледува: Најдобрите песни на Тоше Проески отсега достапни на луксузно двојно винилно издание

Во чест на еден од најголемите музичари од нашите простори, Тоше Проески, Хит Рекордс од Загреб со гордост го претставува ексклузивното двојно винилно издание „The Very Best of Toše Proeski“.

Ангелскиот глас кој го спојуваше регионот, емоцијата која никогаш не бледнее и песните кои станаа безвременски класици, конечно го добија своето заслужено место на грамофонската плоча.

Главниот уредник на Хит Рекордс, Мирослав Рус, не го крие гордото чувство по повод објавувањето на ова двојно издание. Дотолку повеќе, бидејќи е познато како Рус и Проески пред сè биле пријатели, а нивната авторско-пејачка соработка изродила и неколку безвременски песни.

Тука е и неизбежната „Игра без граници“, една од оние кои ја одбележаа кариерата на Тоше, а засекогаш останаа запишани во регионалната музичка историја.

„За мене ова е посебен момент. Да се работи на издание на голем уметник пред сè е чест, а со оглед на нашето пријателство дури и обврска. Не можам да замислам делото на Тоше Проески да остане без албум кој сепак, во презентативна смисла, е вистинска, сериозна трага на еден уметник без граници каков што беше Тоше Проески. Верувам дека ова издание со радост ќе го дочекаат и слушателите, како и сите оние кои на кој било начин придонеле за истото“, истакна Мирослав Рус.

Ова луксузно двојно LP издание носи пресек на кариерата на Тоше преку шеснаесет избрани песни, кои се отпечатени на двоен албум.

Покрај веќе споменатата „Игра без граници“, преку емотивните успешници како „Једина“, „Чија си“ и „Боже, брани ја од зла“, па сè до големите хитови „Пратам те“, „Срце није камен“, „Несаница“…, ова издание ги носи песните кои ја одбележаа една исклучителна кариера. Посебно место заземаат и авторите како Миро Буљан, Антонија Шола, Леонтина Вукомановиќ, Ѓорѓе Новковиќ, Марина Туцаковиќ и многу други, чии мелодии и стихови дополнително го збогатија музичкиот опус на Тоше.

Познатиот дизајнер Игор Келчец имаше чест да го обликува целокупното издание, давајќи му препознатлив визуелен идентитет. Предната и задната страна на LP-то ги красат впечатливи портрети на Тоше Проески, додека внатрешноста е збогатена со внимателно обликуван колаж од приватни и професионални фотографии кои на посебен начин го прикажуваат неговиот живот и творештво.

Прелистувајќи ги страниците на изданието, се отвораат сцени од некои од најубавите моменти од животот на Тоше — од незаборавните настапи на сцената до оние поинтимните, далеку од рефлекторите, а кои го одбележаа неговиот живот и кариера. Токму таа комбинација на професионални и приватни моменти му дава на ова издание посебна топлина и дополнителен шарм, создавајќи приказна која го надминува она што е забележано со објективот.

Сите оние во чии музички колекции ќе се најде ова богато издание, пред сè ќе имаат можност да уживаат во врвниот звук, прилагоден на винилниот формат, но и во богатиот визуелен идентитет.

Иако прераното заминување на Тоше остави неизбришлива празнина, неговото музичко наследство продолжува да живее. Објавувањето на оваа двојна плоча затоа е посебна можност повторно да се потсетиме на неговите најубави изведби и да ги доживееме во топлината и посебноста на звукот на винилот.

Додека плочата се врти на грамофонот, гласот на Тоше повторно го исполнува просторот, будејќи ги емоциите и спомените кои ниту годините не успеале да ги избришат.

Фото: ЛП обвивка/Хит рекордс