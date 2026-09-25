Сања Кужет има нова работа: „Нова територија, нова енергија“

По долгогодишната работа во „Гранд“, водителката Сања Кужет започнува ново поглавје во кариерата, фокусирајќи се на теми кои лично ја интересираат.

Сања во текот на летото донесе одлука дека е време за промени. Познатата водителка тогаш се огласи и откри дека повеќе не е дел од „Гранд“, како и дека нема да биде секоја сабота на малите екрани.

„По повеќе од две децении во медиумите, за првпат имам можност да водам емисија која е целосно моја и да се занимавам со теми кои приватно со години ме интересираат – спорт, здравје и долговечност“, откри таа за медиумите, по што честитките под објавата само се нижеа.

Како што вели, за неа новата територија значи и нова енергија, а особено ѝ е драго што наскоро ќе работи нешто што навистина ја интересира.

„За мене ова е нова територија, нова енергија и, пред сè, можност она што со години лично ме интересира да го претворам во содржина која може да биде интересна и корисна за публиката“, порача таа и откри дека својот нов проект го започнува на „Арена Спорт“.

Prinstcreen/Instagram/sanja_kuzet