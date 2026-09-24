Луис Хамилтон и Ким Кардашијан на авантура низ Париз, сосема нормални меѓу обичните смртници

Возачот на Формула 1, Луис Хамилтон, објави фото галерија на Инстаграм под едноставниот наслов „Малку од ова, малку од она“.

Седумкратниот светски шампион им даде на своите обожаватели увид во неговиот приватен живот, патувањата и обврските надвор од патеката. Објавата брзо доби стотици илјади реакции, а најголемо внимание привлече фотографиите на кои позира со Ким Кардашијан.

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Најкоментираните фотографии беа со ријалити ѕвездата Ким Кардашијан . Двете беа фотографирани како возат велосипеди во париски парк, а исто така позираат заедно во ходникот на луксузен хотел. Фотографиите предизвикаа дискусии на социјалните мрежи за нивната врска, а следбениците коментираа колку е необично да се видат во толку опуштена облека на улиците на Париз.

Хамилтон во истата галерија сподели и фотографија од Селин Дион (58) од нејзиниот неодамнешен настап во Париз. Пејачката се врати на сцената по долго закрепнување, а нејзиниот настап привлече големо внимание од јавноста. Престојот на Хамилтон во Франција се одржа за време на Неделата на модата, настан на кој редовно присуствува поради неговиот интерес за мода и дизајн.

фото:instagram printscreen/lewishamilton