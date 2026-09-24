Славниот актер чека дете со три децении помладата партнерка

Актерот Џејми Фокс потврди дека на 58-годишна возраст го очекува своето трето дете со партнерката Алис Хакстеп.

За време на гостувањето во емисијата Jimmy Kimmel Live!, тој се осврна на родителството, здравствените предизвици и искуствата од минатото.

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Џејми Фокс јавно потврди дека тој и неговата партнерка Алис Хакстеп очекуваат дете. Ова ќе биде прво заедничко дете за паркот кој е во врска од 2022 година, додека за Џејми Фокс ова e трето дете, со оглед на тоа што веќе ги има ќерките Корин и Анелиз од претходните врски со Кони Клајн и Кристин Гранис.

Актерот на хумористичен начин ја коментираше веста, истакнувајќи дека се чувствува подготвен за новите секојдневни родителски обврски, како што е возењето на децата до училиште, и покрај тоа што свесно ја прифаќа разликата во годините и животното искуство во споредба со претходните пати кога станал татко.

View this post on Instagram A post shared by Jimmy Kimmel Live (@jimmykimmellive)

За потсетување, во 2023 година, кога доживеа мозочно крварење и мозочен удар за време на снимањето на филмот Back in Action. Ова искуство опасно по живот остави длабока трага врз неговиот перцептивен свет, правејќи го особено благодарен за секој нов момент во животот. Фокс истакна дека сега се чувствува одлично, што му овозможува со оптимизам и физичка подготвеност да ја пречека улогата на татко на 58-годишна возраст.

фото:Instagram printscreen/iamjamiefoxx