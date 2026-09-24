Лице в лице

ДЈ Славе Келешовски во „Ништо лично“: „Вечерта по настапот газдата на локалот не сакаше да не исплати, па откако едвај ги зедовме парите, утредента утврдивме дека се фалц“! (ВИДЕО)

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ДЈ Славе Келешовски во „Ништо лично“: „Вечерта по настапот газдата на локалот не сакаше да не исплати, па откако едвај ги зедовме парите, утредента утврдивме дека се фалц“! (ВИДЕО)

Славе Келешовски, во музичкиот свет познат како DJ Crazy Slave, е едно од имињата што оставија длабока трага во развојот на македонската диџејска, диско и клупска сцена.

Неговата приказна не е само приказна за човек зад грамофоните, туку и за музички ентузијаст, радиоводител, менаџер, организатор на концерти, човек кој соработувал со голем број ѕвезди од поранешна Југославија и Македонија и кој, по преселбата во САД, успеал да го зачува својот контакт со музиката и со македонската публика.

Иако денес живее на Флорида, Келешовски сè уште не се откажува од она што го започнал како тинејџер – музиката. Во Македонија редовно се враќа во летните месеци, а и во САД повремено настапува и организира забави, особено за македонската и балканската дијаспора.

Ова лето на гости му бевме и ние… Кај ДЈ легендата Славе Келешовски  со кој ја отворивме новата – трета по ред сезона на поткастот „Ништо лично“, во кој  тој и лично  ја раскажува својата животна и професионална приказна.

Приказна за човек кој заминал далеку од Македонија, но никогаш не заминал од нејзината музика. Од Струга до Флорида – и назад секое лето.

Во продолжение проследете го видеото со целиот поткаст со легендарниот DJ Crazy Slave, а во кој  раскажува многу моменти врзани за неговата кариера. Приказната од насловот ќе ја најдете на 35 минути и 25 секунди ( 35:25) во видото од целиот поткаст кое можете да го погледнете подолу.

Него како и сите други досегашни изданија на „НИШТО ЛИЧНО“ ќе ги најдете во секое време, 24/7 и тоа 365 дена во годината, ексклузивно само на   YouTube каналот на КурирМК (@Kurir.podcast)

 

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