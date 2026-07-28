Љупчо Соколовски – уметнички директор на Фолк вечерта на „Охрид Фест“: „Не бараме хит за еден ден – создаваме песни што остануваат да живеат“

Кога се зборува за македонската фолк песна и за традицијата што успешно чекори во чекор со новото време, неизбежно е името на Љупчо Соколовски. Со децении е еден од најзаслужните чувари на македонската фолк музика и човекот кој внимателно го создава концептот на Фолк вечерта на „Охрид фест – Охридски трубадури“. И годинава, на 26 август, на сцената на „Долни Сарај“, фестивалот ќе биде отворен со нови песни, докажани имиња и многу музички изненадувања. Што подготвува 33. издание, кои се адутите на годинашната програма и што може да очекува публиката? За сето тоа разговараме со уметничкиот директор на Фолк вечерта, Љупчо Соколовски.

Повторно сте на позицијата уметнички директор на Фолк вечерта. Со оглед на тридеценискиот континуитет на „Охрид Фест“, колкав е предизвикот да се одржи реномето на фестивалот како еден од клучните столбови на македонската фолк сцена?

– И оваа година како уметнички директор на Фолк вечерта одговорноста е многу голема , но воедно и чест . „Охрид Фест“ повеќе од три децении е препознатлив по тоа што создава нови песни кои остануваат да живеат и по завршувањето на фестивалот. Нашата обврска е да го зачуваме тој квалитет, но истовремено да го следиме развојот на музиката и вкусовите на публиката. Верувам дека и годинава ќе се потрудам да направам програма која го почитува македонскиот фолк, а истовремено носи свежина и современ музички пристап.