Лице в лице

Љупчо Соколовски – уметнички директор на Фолк вечерта на „Охрид Фест“: „Не бараме хит за еден ден – создаваме песни што остануваат да живеат“

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Љупчо Соколовски – уметнички директор на Фолк вечерта на „Охрид Фест“: „Не бараме хит за еден ден – создаваме песни што остануваат да живеат“

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