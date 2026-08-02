Марјана Станојковска ги запали мрежите со црвениот фустан кој открива сè

Атрактивната македонска ТВ водителка Марјана Станојковска уште еднаш ја доведе атмосферата до точка на зовривање, покажувајќи зошто важи за апсолутен симбол на сексопил на домашната сцена.

Марјана едноставно хипнотизира секогаш кога ќе облече црвено, но нејзината последна објава на социјалните мрежи уште еднаш го потврди тоа. Познатата русокоса сподели фотографија на која позира во неверојатно провокативен, жешко црвен проѕирен фустан кој како магнет го привлекува секое око.

Кројот не само што совршено ја следи нејзината беспрекорна фигура, туку тенкиот материјал во задниот дел открива брутално еротска глетка – под него јасно ѕирка минималистичка танга која суптилно, но моќно ја истакнува нејзината разголена и совршено обликувана заднина.

Со свртен поглед преку рамото и заводлив став, Марјана зрачи со чист еротизам и огнена самоувереност која никого не го остава рамнодушен. Ова жешко издание доаѓа како совршено продолжение на нејзиното незаборавно лето, во кое редовно ги почестуваше своите обожаватели со бројни атрактивни објави во минијатурни костими за капење кои долго се коментираа.

Сепак, покрај овие провокативни моменти на социјалните мрежи каде што го пали интернетот, Марјана е во фокус и на професионален план. Неодамна таа стана нов заштитен знак на утринската програма на МРТ 1, каде во тандем со водителот Ненад Ѓорѓиевски секое утро на гледачите им посакува шармантно и професионално „добро утро“.

Со ваквиот спој на беспрекорен професионализам во етерот во раните часови и чист сексапил со кој плени приватно, Марјана уште еднаш докажува дека е доминантана дама на македонскиот медиумски простор.

фото:Instagram printscreen/marjanamay