Претставен филмскиот проект за Тоше Проески: Сите ја знаат приказната, но филмот за неговиот живот сè уште никој не го видел“!

Како што објави авторскиот тим на филмот, приказната за Тоше Проески им е позната на сите, но филмот за неговиот живот сè уште не е раскажан, а прашањето како да се направи филм за човек за кого публиката веќе има своја слика беше во центарот на разговорот „Следната голема работа – филм за Тоше Проески“, одржан на Weekend.19 во Ровињ.

Проектот го презентираа продуцентот Пеце Талески, авторот на проектот Игор Стоименов, сценаристите Милана Влаовиќ и Андреј Волкашин, кои зборуваа за неговото потекло, истражувањето на животот и личноста на еден од најомилените музичари во регионот, како и за предизвикот да се претворат бројните лични спомени во една филмска приказна.

„И јас би сакал да го познавам тој Тоше“ – слика во која, се чини, дури ни тој повеќе не можеше да се препознае себеси

Авторскиот тим на филмот изјави дека Тоше Проески оставил длабок белег на музичката сцена на целиот регион, а неговиот глас, лице и насмевка се уште се дел од колективната меморија на милиони луѓе денес. Тие додадоа дека токму затоа проектот претставува посебен предизвик за авторите – како да ја раскажат приказната за човек кого публиката го познава толку добро, а во исто време да понудат поглед што оди подалеку од она што веќе е видено и запомнето.

Авторот на проектот, Игор Стоименов, изјави дека филмот за Тоше Проески не е само приказна за првата постјугословенска ѕвезда, кој со својот глас ги поврзуваше луѓето кои до вчера се гледаа едни со други низ објективот.

„И јас би сакал да го познавам тој Тоше“. Тој ја кажа таа реченица во своето последно интервју, само неколку часа пред неговата трагична смрт. Зборуваше за сликата за совршен живот што другите ја создале за него… Слика во која, се чини, дури ни тој повеќе не можеше да се препознае себеси. За мене, таа реченица ја содржи душата на овој проект. Бидејќи ова не е само приказната за првата постјугословенска ѕвезда, која со својот глас ги поврзуваше луѓето кои до вчера се гледаа едни со други низ објективот. Ова е приказната за човекот, всушност за младиот човек зад неа“, рече Стоименов.

Додека јавниот Тоше стануваше сè поголем, приватниот Тоше како да имаше сè помалку простор за себе

Стоименов истакна дека во текот на неговата кариера, односно до неговата 26-та година, Проески, со својот моќен тенор, се движел без никакви проблеми од поп и рок, преку традиционална музика до комплицирани оперски арии. Тој нагласи дека Проески го правел тоа со леснотија на која некои му завидувале.

„И тука започнува другата страна од неговата приказна. Додека јавниот Тоше стануваше сè поголем, приватниот Тоше како да имаше сè помалку простор за себе – за љубовта, верата, своите соништа и правото на обичен живот.“

За жал, тој замина во време кога неговото уметничко патување беше далеку од завршено. Почнуваше да го надминува просторот во кој стана ѕвезда, барајќи нов звук и пат кон меѓународна кариера. Сè што постигна само навестуваше колку далеку може да оди“, рече Стоименов.

Стоименов истакна дека преку игран филм, серија и документарна серија, како автор на проектот, сака да го пронајде Тоше, односно момчето од Крушево, мало гратче на покривот на Македонија.

„Сакам да покажам кој стоеше зад гласот, концертите, насловите и митот. Човек кој сакаше да сака и да биде сакан, да верува и да му се верува, да има свој живот и свои соништа, додека неговиот дар го водеше кон нешто многу поголемо. Никогаш нема да знаеме до каде би стигнал неговиот глас, но ќе се потрудиме заедно со публиката да откриеме кој е човекот што го носеше тој моќен тенор“, заклучи Стоименов.

Каде завршува јавниот имиџ на ѕвездата, а започнува приказната за човекот зад неа?

Продуцентот Пеце Талески истакна дека ширината на таа приказна ја одредува амбицијата на целиот проект.

„Од самиот почеток знаевме дека оваа приказна не може да остане во рамките на еден формат. Затоа го развиваме проектот како игран филм, играна серија и документарна серија. „Тоше беше регионално познат, но приказната за човекот зад успехот е универзална и веруваме дека тој може да комуницира со публика која не ја познава неговата музика“, рече Талески.

Сценаристката Милана Влаовиќ истакна дека патот до приказната водел низ обемно истражување и разговори со луѓе кои го познавале Тоше.

Таа посочи дека, за да се добие прегледот на таа приказна, тимот морал да спроведе десетици разговори и интервјуа, да слуша песни, да посетува локации, да истражува и да состави мозаик од животот на, како што вели таа, ѕвезда која била во голема мера јавна, но дека сето тоа не им било доволно.

„Сакавме да одиме подлабоко. Беше потребно да се најде човек и да им се понуди на луѓето приказна за него која е таму, скриена од рефлекторите, чекајќи некој конечно да ја покаже на светот“, истакна Влаовиќ.

Токму тука лежи едно од клучните прашања – каде завршува јавниот имиџ на ѕвездата, а започнува приказната за човекот зад неа, се наведува во соопштението.

Сите ја знаат приказната… Никој сè уште не го видел филмот

Сценаристот Андреј Волкашин изјави дека овој процес истовремено значи и правење избор од огромната количина материјал што постои за животот на Тоше.

„Пред нас е огромна количина материјал: факти, сведоштва, сеќавања и моменти што луѓето веќе ги знаат. Но, еден филм не може да содржи цел живот. Најголемиот предизвик во пишувањето сценарија е да се препознае што навистина припаѓа на приказната и каде завршува биографијата, а започнува филмот“, нагласи Волкашин.

Авторите, затоа, преку разговори, лични сведоштва, музичко наследство, локации и достапни материјали, се обидоа да состават поширока слика за животот на Тоше, барајќи детали и перспективи што досега не беа во преден план.

Авторскиот тим наведува дека проектот не се базира само на биографски факти и добро познати моменти од неговата кариера, туку дека фокусот е на човек кој постоел надвор од сцената и рефлекторите, како и на прашањето како да се раскаже неговата приказна денес на публика која го памети со децении на свој начин.

„Секој има своја приказна за Тоше“, беше една од почетните мисли на разговорот, и токму мноштвото од тие приказни стана дел од процесот на создавање на проектот. Бидејќи кога милиони луѓе имаат лично сеќавање на истата личност, приказната на филмот мора да најде простор помеѓу она што сите веќе го знаат и она што допрва треба да се открие“, вели авторскиот тим.

Проектот „Тоше Проески“ се развива преку три формати – игран филм, играна серија и документарна серија, кои ќе пристапат кон животот, кариерата и наследството на еден од најпрепознатливите музичари од овие простори од различни перспективи.

Презентацијата на Weekend.19 даде прв увид во креативниот и истражувачкиот процес на проектот што штотуку се појавува.

„Сите ја знаат приказната. Никој сè уште не го видел филмот“, рече авторскиот тим на проектот.

Извор: Телеграф.рс

Фото: Инстаграм/toseproeskimacedonia