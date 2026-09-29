Сопругата на Безос ги истакна градите во Белата куќа, па ги разбесни луѓето: „Имај малку достоинство“

Уште една комбинација на Лорен Санчез стана главна тема на социјалните мрежи. Модните критичари на платформата Икс не ѝ го простиле изборот на облека за настанот во Белата куќа.
Џеф Безос и Лорен Санчез неодамна присуствуваa на гала-вечера во Белата куќа по повод доаѓањето на кинескиот претседател Си Џинпинг. Вниманието на јавноста го привлече Лорен, која и овојпат предизвика бројни реакции на интернет поради изборот на облека.
Како што може да се види, таа носела црн фустан со нагласена силуета и отворени раменици.
Lauren Sanchez Bezos and Jeff Bezos arrive for the Xi Jinping state dinner at the White House https://t.co/cUINkjnTFq
— Danny Kemp (@dannyctkemp) September 24, 2026
Станува збор за креација на модната куќа Alexander McQueen, која го става акцентот на деколтето. Фустанот со сирена-крој е изработен во минималистички стил, со цел вниманието да биде насочено кон горниот дел од фустанот. Креацијата ја истакна нејзината фигура, а стајлингот го надополнила со дијамантска огрлица и обетки.
Сепак, нејзиниот избор на фустан не бил по мерка на „модните критичари“ на Икс. Дел од корисниците оцениле дека ваквиот начин на облекување е „несоодветен за државна вечера“, додека други коментирале дека „парите не можат да купат стил“.
Jeff Bezos’ wife gets criticized online for ‘inappropriate’ and ‘revealing’ dress while attending the state dinner at The White House.
Lauren Sanchez wore a black gown with a plunging neckline- with some social media users branding it ‘completely inappropriate’ for the occasion. https://t.co/ucK0J85Jxu
— Oli London (@OliLondonTV) September 26, 2026
„Имај малку достоинство, за бога. Ова е државна вечера, а ти имаш 56 години“, гласел еден од коментарите на Икс, додека друг корисник напишал: „Таа обожава да го истакнува деколтето“.
Сепак, имало и такви кои овојпат застанале во нејзина одбрана.
„Тој фустан всушност е прилично конзервативен во споредба со нејзините претходни катастрофални изданија“, напишал еден корисник.
„Мислам дека овојпат избрала прилично добар фустан“, истакнал друг.
Foto: Instagram printscreen/jeffbezos/tiktok