Армин Ван Бурен со фантастична најава на новиот сингл на Галоски: „Македонија – многу сонце, добро вино и одлична електронска музика“

Светски познатиот диџеј, Армин Ван Бурен, кој неколкупати гостувал во земјава, направи фантастична најава за новиот сингл на нашиот Галоски, In My Mind, кој официјално излегува на 9 октомври.
Во својата радио емисија Dance Department, Ван Бурен вели: „Македонија – многу сонце, добро вино и очигледно одлична електронска музика. Галоски доаѓа оттаму, а штотуку го слушнавте со ‘In My Mind’.“
Ова е вторпат во само три недели Галоски да добие поддршка од Ван Бурен, кој претходно ја пушташе и неговата трака „Come Closer“ во Dance Department.
Галоски неделава бележи уште еден успех на светската сцена – две негови траки, Pull Me In и In my Mind се најдоа меѓу првите 10 на листата 1001Tracklists од 27 септември.
Pull Me In е на четвртото место на Top Newcomer Tracks, а In My Mind е на петтото. In My Mind е и осма на Trending Tracks, пред официјалното излегување на 9 октомври, а под капата на неговата издавачка куќа Side Effects.
Галоски имаше активно лето 2026 со настапи во Македонија и надвор од неа. Неговата музика ја пушти Стив Анџело од Swedish House Mafia на Tomorrowland, а поддршка доби и од Мартин Герикс, Тиесто и Дејвид Гета. Веќе има закажани настапи и до почетокот на 2027 година.
Фото: Инстаграм/galoskimusic