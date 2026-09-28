Бен Афлек откри како неговите деца реагираат кога им дели совети за љубовта

Актерот Бен Афлек зад себе има два брака, а (не)успехот во љубовта ги натера неговите деца со резерва да ги прифаќаат неговите совети за врските.

Актерот Бен Афлек зад себе има два брака. Со актерката Џенифер Гарнер беше во брак од 2005 до 2018 година и има три деца: Вајолет (20), Фин (17) и Семјуел (14).

Потоа, по неколку години поминати сам, реши да се смири со својата поранешна девојка и повторно да ѝ даде шанса на нивната љубов.

Џенифер Лопез и Бен Афлек се венчаа во 2022 година, но, за жал, нивниот брак не траеше долго. По две години брак се разделија, а оттогаш тој е сам.

Покрај двата брака, зад себе има и бројни врски, а се чини дека поради (не)успехот во љубовта, неговите деца не го сфаќаат сериозно кога сака да им даде некаков совет.

Како што неодамна откри во емисијата кај Џими Кимел, неговите деца брзо ги доведуваат во прашање неговите совети за врските.

Актерот признава дека неговите претходни бракови го направиле лесна мета за трпезариската маса.

Како што се присетил во популарната емисија, еднаш се обидел да го каже своето мислење за една врска, но едно од неговите деца веднаш му се спротивставило.

„Реков: Па, работата со таа врска е што таа личност…, а седумнаесетгодишникот само се сврте кон мене и ми рече: О, како да си ти експерт за врски?“, раскажал Бен Афлек и додал:

„Им давам совети и се обидувам да разговарам со нив, да ги воспитувам како што тоа обично го прават родителите. Она што го сфатив е дека сега не е само еден тинејџер кој превртува со очите. Понекогаш ќе започнам некоја приказна за време на вечерата, а потоа ќе забележам како разменуваат погледи и ќе сфатам дека јас сум карикатурата во целата приказна.“

foto: printscreen/instagram/bendos_everyday