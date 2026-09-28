Бујните гради едвај ги „спакува“ во градник со тантела: Деколтето на актерката го привлече вниманието

Актерката Сидни Свини повторно го привлече вниманието на јавноста, а овојпат главната улога во новата кампања на нејзиниот бренд за долна облека ја има – деколтето.

Актерката позираше во новата рекламна кампања за својот бренд. Сепак, на фотографиите тешко е да не се забележи дека токму нејзиното бујно деколте е во прв план.

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Уште поинтересно е што сето ова се случува среде скандалот околу нејзината реклама во која жените во спортот беа прикажани на начин што налути многумина.

Свини сега позираше во провокативни модели на градници кои ја истакнуваат нејзината фигура, додека кампањата истовремено е замислена како промоција на различни големини и удобност.

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Сепак, кога Сидни Свини е заштитно лице на кампањата, тешко е погледот да не заврши токму на нејзиното деколте.

Актерката и претходно често привлекуваше внимание со своите облини и смелите модни изданија, а новите фотографии уште еднаш покажаа зошто нејзиниот изглед е една од темите за кои најмногу се зборува.

foto: printscreeen/instgaram/sydney_sweeney