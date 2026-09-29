Кеба ја откри вистината за „наместените“ гласови во „Гранд“

Популарното регионално музичко натпреварување „Ѕвездите на Гранд“ со години е мета на разни шпекулации, но фолк-пејачот Драган Којиќ Кеба реши конечно да стави крај на чаршиските муабети.

Како еден од клучните луѓе кои редовно седат во жешките столови на жири-комисијата, тој отворено проговори за обвинувањата дека победниците и гласањето во шоуто се однапред изрежирани.

Кеба категорично ги отфрли ваквите тврдења, нарекувајќи ги чисти измислици кои немаат врска со реалноста зад сцената. Тој потенцира дека целиот процес на оценување е максимално чист, регуларен и транспарентен.

Според неговите зборови, никој од продукцијата никогаш не извршил притисок врз ниту еден член на жирито како да гласа, ниту пак постојат некакви тајни договори. Секој од нив ја носи одлуката исклучиво по сопствена совест, вреднувајќи го само моменталниот талент, труд и вокален настап што кандидатот ќе го покаже на сцената.

Искусниот пејач испрати јасна порака до публиката и до сите идни натпреварувачи дека можат да бидат целосно мирни кога станува збор за правдата во шоуто.

фотот:Instagram printscreen/dragankojickeba