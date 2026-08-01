Џем од смокви без конзерванси: старомоден рецепт на баба што сите го обожаваат

Рецепт за џем од смокви.

Џемот од смокви е еден од најубавите слатки зимски задоволства. Се прави од само неколку состојки и не бара комплицирана подготовка.

За само 45 минути готвење, ќе имате џем идеален за појадок, палачинки или колачи.

Состојки:

2 кг смокви

350 г шеќер

2 ванилини шеќери

сок од 1 лимон

рендана кора од 1 лимон

Подготовка:

Избришете ги смоквите, отстранете ги стеблата и исечкајте ги. Не е потребно да ги лупите, кората ќе му даде на џемот поубава текстура. Ставете ги смоквите и шеќерот во длабок сад и гответе околу 45 минути, мешајќи повремено. Потоа додадете го ванилиниот шеќер, сокот од лимон и ренданата кора од лимон и добро измешајте сè. Истурете го топлиот џем во чисти и правилно подготвени тегли, затворете ги и оставете да се олади според безбедната постапка за складирање на зимски џем.

извор:попара.мк

фото:Freepik