Градите на Теодора Џехверовиќ испаднаа од нејзиниот топ:  Одвај успеа да ги покрие брадавиците

Пејачката Теодора Џехверовиќ сподели нова фотографија на Инстаграм, повторно привлекувајќи го вниманието на своите следбеници со својот изглед.

Таа позираше пред огледало во лежерна, а сепак впечатлива комбинација, истакнувајќи ја својата фигура.

За оваа прилика, Теодора избра краток плетен топ во зелена и жолта боја – облечен врз црн костим за капење – и го искомбинира со црни панталони со висок струк. Краткиот крој на горниот дел го истакна нејзиниот стомак и витката става, додека синџирот околу половината додаде впечатлив детал на целиот изглед.

Пејачката ја носеше косата долга и пуштена, имаше црни очила за сонце и неколку впечатливи ѓердани, а посебно внимание привлече со детали како што се нејзиниот маникир и тетоважите на рацете.

Заземајќи опуштена поза со прст на усните, таа претстави уште една комбинација што спојуваше спортска естетика, провокативни детали и нејзиниот препознатлив моден стил.

Foto: printscreen instagram / teodoradzehverovic