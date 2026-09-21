„Како да е вклучена во струја“: Пејачката во мини-здолниште танцуваше на сцена со неверојатно темпо (видео)

Пејачката Атина Ферари повторно успеа да го привлече вниманието за време на еден настап, овојпат, таа ја остави публиката на панаѓурот во Шабац без здив со своето танцување. Во еден момент, пејачката излезе пред публиката во мини-здолниште и почна енергично да ги движи колковите, нејзините движења беа толку брзи што снимката од настапот веднаш привлече внимание на социјалните мрежи.

Публиката го следеше нејзиниот настап, додека делот за коментари се полнеше со забелешки за нејзиното неверојатно темпо.

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„Како да е вклучена во струја“, „Оваа брзина не е нормална“, „Атина на 8.000 вртежи во минута“ и „Жената е незапирлива“ се само дел од коментарите што се појавија под видеата.

Атина уште еднаш покажа дека нема намера да ја штеди својата енергија на сцената, а нејзиниот настап во Шабац секако не помина незабележано.

foto: printscreen/instagram/dragantodic