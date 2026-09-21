Денес готвиме: Свински врат од рерна – трикот заради кој се распаѓа под вилушка

Тајната за совршено печен и сочен свински врат лежи во едноставна техника на подготовка која не бара претходно маринирање.

Клучот е во комбинацијата на печење со пареа и традиционално печење, што резултира со месо што е неверојатно меко одвнатре и убаво запечено однадвор.

Чекори за подготовка:

Зачинување:

Премачкајте го месото со малку масло, а потоа добро втријте сол, бибер, слатка пиперка и лук.

Бавно печење под фолија:

Ставете го зачинетото месо во длабок сад за печење и сипете малку вода околу него. Цврсто покријте го садот со алуминиумска фолија и печете на 170°C околу два часа.

Заробената пареа и маснотијата што полека се топи ги омекнуваат влакната на месото и ја зачувуваат неговата сочност.

Создавање коричка:

По два часа, отстранете ја фолијата и зголемете ја температурата на рерната на 200°C. Печете го месото уште 20 до 30 минути за да добиете убава златно-кафеава површина.

Одморање пред сечење:

Не го сечете месото веднаш штом ќе го извадите од рерната. Ако го оставите да одмори 10 до 15 минути, соковите ќе се смират и природно ќе се распоредат низ месото, спречувајќи го да се исуши.

фото:Freek

извор:попара.мк