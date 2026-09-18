Доволно е да се јаде една шака дневно: Го намалува холестеролот и го штити срцето

Тоа помага во намалување на холестеролот.

Јаткастите плодови се сметаат за една од намирниците што може да биде добар сојузник за здравјето на срцето. Тие се богати со растителни влакна, протеини, витамини и здрави масти, а истражувањата покажуваат дека нивното редовно консумирање може да биде поврзано со помал ризик од кардиоваскуларни заболувања .

Количината од околу 30 грама дневно, што одговара на приближно една шака јаткасти плодови, е особено значајна.

Една шака дневно може да биде доволна

Голема студија спроведена од научници од Универзитетот во Осло и Институтот Каролинска во Стокхолм вклучуваше дури 60 студии и околу 1,9 милиони испитаници.

Истражувачите ја анализирале поврзаноста помеѓу консумирањето јаткасти плодови и ризикот од кардиоваскуларни заболувања, срцеви заболувања, мозочен удар и дијабетес тип 2.

Резултатите покажаа дека луѓето кои консумирале околу 30 грама јаткасти плодови дневно имале 19 проценти помал ризик од кардиоваскуларни заболувања, додека ризикот од смрт поврзана со тие болести бил 23 проценти помал во споредба со оние кои јаделе помалку.

Тие можат да го намалат ризикот од срцеви заболувања

Истражувањето, исто така, покажа дека луѓето кои редовно јадат јаткасти плодови имале 18 проценти помал ризик од развој на срцеви заболувања, додека ризикот од смрт бил за 25 проценти помал.

Според Ерик Арнесен, еден од авторите на студијата, количина од околу 30 грама јаткасти плодови дневно е поврзана со намалување на ризикот од кардиоваскуларни заболувања за приближно 20 до 25 проценти.

Јаткастите плодови содржат незаситени масни киселини, влакна и други хранливи материи кои можат да имаат корисен ефект врз здравјето на срцето и нивото на холестерол .

Сепак, резултатите од истражувањето не треба да се толкуваат како доказ дека јаткастите плодови сами по себе спречуваат срцев или мозочен удар. Станува збор за поврзаноста помеѓу нивното редовно консумирање и здравствените резултати, додека ризикот од кардиоваскуларни заболувања е под влијание на голем број фактори.

Колку ореви треба да јадете?

Околу 30 грама дневно, или една шака, е количината што често се наведува кога станува збор за потенцијалните придобивки од јаткастите плодови.

Можете да изберете помеѓу ореви, бадеми, лешници, ф’стаци и други видови, а најдобро е ако се без додаден шеќер и со што е можно помалку сол.

Една шака јаткасти плодови дневно може да биде лесен начин да ги вклучите во разновидна и балансирана исхрана.

извор:попара.мк

фото:Magnific