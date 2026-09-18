Денес готвиме: Пита со сирење готова за 15 минути

Ако мислите дека правењето пита со сирење бара многу време и трпение, овој рецепт ќе ве убеди дека не е така. Толку е лесна и брза за правење, што дури не ви треба ни рерна! Оваа пита со сирење се пече во тава и е готова за само 15 минути. Резултатот е крцкава, вкусна пита што не можете да ја победите. Затоа е совршена за појадок или вечера.

Состојки:

кори за пита

1 јајце

1/3 чаша млеко

1/3 чаша путер (плус малку за тавата)

200 г солен кашкавал

Како се подготвува?

Изматете го јајцето, додадете го млекото и путерот, измешајте, потоа додадете го ренданото сирење и измешајте. Подмачкајте голема тава со путер и наредете ги корите на таков начин што ќе го покрие дното, оставајќи мал дел од кората да виси над работата. Намачкајте малку од кората на дното.

Олупете ги преостанатите кори, потопете ги во кората и наредете ги во тавата. Потоа превиткајте ги краевите преку корпите додека тие висат над работата. Покријте ја тавата и печете на шпоретот околу 5 минути, додека долната страна не добие златно-кафеава боја, потоа свртете го бурекот и печете уште неколку минути.

фото:Freepik

извор:popara.mk