Правило за мажи: Чорапите не се бираат според чевлите, туку според панталоните

Кога станува збор за формална облека, изборот на чорапи може да изгледа како ситница, но токму таквите детали често го обликуваат целокупниот впечаток.

Многу мажи се прашуваат дали треба да ги усогласат чорапите со чевлите или со панталоните. Иако на прв поглед може да изгледа дека обувките треба да бидат главниот водич, стилските правила сугерираат поинаку.

Експертите за стил генерално советуваат усогласување на чорапите со панталоните, бидејќи тоа создава похармоничен и поелегантен изглед.

Чорапите треба да одговараат на бојата на панталоните

Општото правило е чорапите да се усогласат со панталоните. Кога овие две бои се совпаѓаат, преминот помеѓу облеката и обувките изгледа поприродно, а целата силуета може да изгледа поиздолжено.

Сепак, тоа не значи дека чорапите и панталоните мора секогаш да бидат во потполно иста нијанса; доволно е да бидат усогласени и да се надополнуваат.

Генерално, не се препорачува усогласување на чорапите со чевлите, освен ако не се стремите кон монохроматски изглед. Таквата комбинација – на пример, црни панталони, црни чевли и црни чорапи – создава униформен и елегантен ефект.

Како да комбинирате кафеави чевли

Покрај црните чевли, мажите често избираат кафеави обувки, кои се многу лесни за комбинирање. Кафеавите чевли можат да се носат со речиси секоја боја на чорапи, но клучниот принцип останува ист: чорапите треба да бидат усогласени со панталоните.

Откако успешно ќе ги усогласите чорапите и панталоните, нивното комбинирање со кафеави чевли станува многу поедноставно. На тој начин, обувките доаѓаат до израз, додека целокупниот изглед останува хармоничен.

Дали црните чорапи одат со кафеави чевли?

Едно често прашање е дали црните чорапи можат да се носат со кафеави чевли. На прв поглед, оваа комбинација за многумина не изгледа како најдобар избор и често се смета за модна грешка.

Сепак, црните чорапи најдобро изгледаат со црни чевли и темни панталони, бидејќи создаваат впечатлив монохроматски изглед. Дополнително, оваа боја на чорапи одлично се комбинира и со фармерки.

Изборот на вистинските чорапи може да изгледа како ситница, но таквите детали можат значително да влијаат на целокупниот изглед на комбинацијата. Кога панталоните и чорапите се усогласени, изборот на соодветни чевли станува многу полесен, а стилот останува дотеран и елегантен.

извор:попара.мк

фото:Freepik