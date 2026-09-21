Сара Јо провоцира во ултра кратко здолниште: Пејачката се сними во минијатурен топ, а изданието предизвика низа реакции

Пејачката Сара Јо повторно ги вжешти социјалните мрежи со најновото издание кое го сподели со своите следбеници. Атрактивната пејачка позираше во светкав светлосин комплет кој ја истакна нејзината фигура и деколтето, додека нејзиното момче Алексеј Бјелогрлиќ вчера беше фотографиран сам на аеродром.

Минијатурниот топ и ултракраткото здолниште со светки речиси ништо не оставаа на имагинацијата, па многумина коментираа дека целосно ѝ „попуштиле кочниците“.

Целокупниот изглед го надополнила со долга руса коса и впечатлива шминка, уште еднаш привлекувајќи големо внимание.

Провокативните фотографии набрзо предизвикаа бројни реакции и низа комплименти за нејзиниот изглед.

foto: printscreen/instagram/sarajo