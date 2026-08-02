Утре е Преображение Господово: Ова овошје не заборавајте да го пробате штом станете

Православна црква и нејзините верници утре на 19 август го слават празникот посветен на Преображение Господово.

На Преображението, небото исто така трипати се преобразува во ноќта.

Во православието овој празник се вбројува меѓу 12-те големи Христови празници и е посветен на споменот на настанот на Христовото преображение на гората Тавор во Светата Земја (Израел), кога тој ги објави своите последователни страдања и слава.

Како што известуваат тројцата евангелисти, Христос со неколку свои ученици се повлекол да се помолат на гората Тавор. Во еден момент тој се преобрази, блескаше како сонце, а до него се појавија старозаветните пророци Мојсеј и Илија. Од небесата дојде чист глас „ова е мојот сакан син, од кого сум задоволен, слушај го“.

„Тогаш Мојсеј и Илија им се јавија на Христа и на апостолите и зборуваа со Господа за неговата смрт во Ерусалим“, пишува во верските книги.

Празнична трпеза богата со вино и риба

Преображението секогаш паѓа за време на постот Богородица. Затоа празничната трпеза е збогатена со вино и риба. На тој ден на крајот од светата литургија се осветува грозје. Се дели и на гробиштата за упокојување на душите на починатите. Црковните служби се служат седум дена, при што се пеат песни посветени на овој евангелски настан.

Иконата на Преображение често се среќава на иконостаси. Го прикажува Христос на планината, опкружен со светлина, со соговорниците Илија и Мојсеј, додека тројцата апостоли Петар, Јаков и Јован лежат на земја во страв.

Народни верувања на овој празник

Кај народот постои верување дека на овој празник се преобразува целата природа, дека од тој ден ноќите ќе станат студени и дека следниот ден го најавува претстојното доаѓање на есента.

Како што се верува, од утредента дефинитивно не треба да пливате во отворени води, реки и море.

На Преображение никогаш не треба да спиете преку ден, бидејќи кој спие тој ден ќе се преобрази, и ќе биде поспан и поспан цела година. Не е добро некој да плаче тој ден, ниту е добро луѓето да го поминат цел ден во кафеана – да не стане навика и да се изгубат и да се налутат. Но, она што мора да го направите утре е да пробате грозје за првпат!

фото:курир.мк/архива