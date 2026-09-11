Модерно, софистицирано, префинето… Вака изгледа домот на Стојне Николова

Преку својата успешна музичка кариера, фолк пејачката Стојне Николова води динамичен живот од кој мирот и спокојот по напорната работа го наоѓа во топлината на својот дом.

Не за џабе рекле дека никаде не е како дома, па уште откако ќе ги симнеш обувките од себе и ќе ги измиеш рацете, па ќе седнеш на омиленото место, тогаш како да само издишката е она што ти е најпотребно.

Вака некако и Стојне го опиша чувството кога е своја на своето, раскомотена и среќна во домот кој го покажа како изгледа пред своите фанови и следбеници на социјалните мрежи.

„Си доаѓам дома, а притоа сите обврски си ги завршив! Едно од најубавите чувства. Многу нови нешта следуваат! I’m so excited.“- напиша Стојне како текстуално дополнување на фотографијата.

Она што може да се забележи, нејзиниот ентериер зрачи со модерен минимализам и пријатна атмосфера.

Оваа објава е одличен потсетник дека без разлика колку ни е исполнето секојдневието, креирањето на сопствен „мирен рај“ дома е клучевиот рецепт за полнење на батериите пред новите предизвици.

фото:Instagram prointscreen/stojne_official/Gemini (ВИ)