Ова е храната е најголем непријател на младешкиот изглед

Стареењето е природен дел од животот, процес што никој не може целосно да го запре. Сепак, многу луѓе бараат начини да го забават, користејќи разни третмани, производи и методи за да го зачуваат младешкиот изглед и виталноста.

Сепак, честопати забораваме дека исхраната игра клучна улога во тоа колку брзо старееме. Одредени намирници што ги консумираме секојдневно можат да го забрзаат процесот на стареење преку влијание врз нашата кожа, органите и целокупното здравје.

Избегнувајте ги овие намирници

Научниците предупредуваат дека консумирањето на два вида популарни намирници може да го забрза процесот на стареење, дури и кај младите луѓе, пренесува „Експрес“ (Express). Нова студија, во која учествувале повеќе од 800 испитаници, открила поврзаност помеѓу квалитетот на исхраната и биолошкото стареење. Конкретно, тим од еден фински универзитет утврдил дека лошата исхрана – која се карактеризира со голем внес на брза храна, преработено месо и газирани пијалаци, како и со мала консумација на овошје и зеленчук – може да доведе до забрзано биолошко стареење.

Јадете овошје и зеленчук

Спротивно на тоа, утврдено е дека ситуацијата е поинаква кај оние што консумирале многу овошје и зеленчук, а го ограничувале внесот на преработено црвено месо. За потребите на студијата, објавена во списанието „Clinical Nutrition“, биолошката возраст се мерела со помош на таканаречените „епигенетски часовници“ – алгоритми способни да го проценат здравјето и животниот век, дури и во раната младост, пред клиничката појава на болести.

Претходните истражувања веќе ја поврзаа лошата исхрана со зголемен ризик од разни болести и здравствени состојби. Сепак, проучувајќи ги учесниците на возраст од 21 до 25 години, истражувачите открија дека исхраната може да почне да влијае врз здравјето уште во раната зрелост.

„За да се спречат болестите, важно е да се истражи врската помеѓу исхраната и здравјето уште од рана возраст, пред да се појават клиничките знаци на болести поврзани со стареењето. Навиките во исхраната што подразбираат поголема консумација на овошје и зеленчук – а помал внес на месо, брза храна и пијалаци засладени со шеќер – се поврзани со побавно биолошко стареење. Спротивно на тоа, исхраната сиромашна со овошје и зеленчук, а богата со месо, брза храна и пијалаци засладени со шеќер, е поврзана со побрзо биолошко стареење“, објаснија авторите на студијата. Фотографија: Pixabay.com

Студиите ги потврдуваат тврдењата на експертите

„Наодите се во согласност со студиите спроведени на популации на средна и постара возраст, како и неколку студии што вклучуваат помлади лица“, рече Суви Рави, една од авторките на студијата. Во понатамошната анализа, тимот вклучи дополнителни варијабли во студијата, како што се индексот на телесна маса (ИТМ), вкупниот внес на енергија, нивоата на физичка активност, консумирањето алкохол и навиките за пушење. Последователно, поврзаноста помеѓу моделите на исхрана и биолошкото стареење стана помалку јасна, што укажува дека фактори како редовната физичка активност може делумно да ги компензираат ефектите од лошата исхрана.

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