Камерен музички десерт со Симон Трпчески на 2-ри ноември во Македонска филхармонија

На 2 ноември 2026 година, со почеток од 20 часот, Симон Трпчески ќе настапи пред македонската публика, овој пат во Македонската филхармонија со концертната програма „Камерен музички десерт“.

Тоа ќе биде вечер во која во преден план нема да бидат ефектите, големите сценски конструкции или спектаклот во неговата вообичаена смисла. Во центарот ќе биде она што кај Симон Трпчески отсекогаш било доволно, а тоа се музиката, интерпретацијата и онаа ретка способност една концертна сала да ја претвори во простор во кој секоја нота се слуша поинаку.

Трпчески со години е име кое Македонија го изговара со посебна гордост. Неговата уметност стигна до најзначајните светски концертни сцени, до публика од различни култури и генерации, а неговиот музички потпис одамна е препознатлив далеку над границите на земјата од која потекнува.

Но токму затоа, секое негово враќање пред домашната публика носи поинаква емоција. Затоа што има нешто посебно кога уметник со светска кариера свири дома.

Тогаш концертот престанува да биде само уште една точка во календарот. Станува средба. Меѓу уметникот и публиката што го следи со години. Меѓу светските сцени и местото од каде што започнала приказната. Меѓу музиката што патувала низ светот и тишината на една сала во Скопје, непосредно пред да прозвучи првиот тон.

Токму таква вечер најавува „Камерен музички десерт“.

На програмата се дела од Шопен, Григ, Конесон, Шахов и Шостакович – автори со различни музички јазици, епохи и темпераменти, споени во внимателно избрана концертна целина која ќе ја покаже сета широчина, динамика и емоционална моќ на камерната музика.

Од романтичната чувствителност и препознатливата поетика на Шопен и Григ, до различните бои и музички контрасти што ги носат Конесон, Шахов и Шостакович, публиката ја очекува програма која не се потпира на едноставна формула, туку на вистинско музичко патување.

А кога зад едно такво патување стои Симон Трпчески, очекувањата природно се големи. Не затоа што неговото име тоа го бара. Туку затоа што неговата кариера тоа го оправдува.

Во време кога зборот „спектакл“ се употребува речиси за сè, постојат уметници кои потсетуваат дека најголемиот спектакл понекогаш е токму во наједноставната форма: сцена, инструмент, врвен музичар и сала која слуша.

Без вишок. Без потреба нешто дополнително да се докажува. Само уметност на највисоко ниво.

И токму затоа 2 ноември е датум кој љубителите на вистинската музика треба да го запишат во својот календар.

Скопје ќе добие уште една можност да го слушне Симон Трпчески во живо – некаде меѓу светската виртуозност и онаа посебна блискост што постои само кога се свири пред своја публика.

Билетите се веќе пуштени во продажба и истите имате можност да ги купите преку продажната мрежа на www.kupikarta.com, Розе Веро 2, Јк травел Бисер и Јк травел Дајмонд.

фото:Постер