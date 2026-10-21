Доаѓа зимското сметање на времето: Ќе спиеме еден час подолго, но сонцето ќе заоѓа порано!

Стрелките се враќаат еден час назад

Следниот викенд повторно преминуваме на зимско сметање на времето. Во ноќта меѓу сабота и недела, на 25 октомври, стрелките на часовникот ќе се поместат еден час назад, од 3 на 2 часот по полноќ.

Тоа значи дека ќе спиеме еден час подолго, но и дека вечерите ќе стануваат потемни порано. Промената ќе ја почувствуваме уште во првите денови, особено оние што поголемиот дел од денот го поминуваат на работа или надвор од домот.

Во сабота, на 24 октомври, сонцето ќе зајде во 17:39 часот, додека во недела, по промената на часовникот, зајдисонцето ќе биде во 16:37 часот. Според наведените податоци, целосно ќе се стемни околу 19:12 часот во сабота, односно околу 18:11 часот во недела.

Со приближувањето на зимата, деновите ќе продолжат да се скратуваат, а дневната светлина ќе ја има сè помалку.

Промената може да влијае врз сонот и концентрацијата

Иако дополнителниот час за спиење звучи привлечно, на организмот може да му биде потребно време за да се приспособи на новиот распоред.

Човечкото тело има внатрешен биолошки часовник кој го регулира циклусот на спиење и будење. Промената на секојдневниот ритам кај некои луѓе може да предизвика замор, поспаност во текот на денот, нарушен сон и потешкотии со концентрацијата.

Периодот на приспособување е различен кај секого. Кај некои луѓе трае неколку дена, додека кај други може да потрае подолго.

Особено е важно лицата со хронични заболувања да внимаваат на евентуалните промени во здравствената состојба. Луѓето што редовно земаат терапија, особено за срцеви заболувања, треба да продолжат да ги следат упатствата од лекар и да не го менуваат времето на земање на лековите без медицински совет.

Како полесно да се приспособите на зимското сметање на времето?

За промената да помине полесно, експертите вообичаено препорачуваат одржување редовен распоред за спиење и будење, доволно изложување на дневна светлина и редовна физичка активност.

Избегнувајте кафе и други пијалаци со кофеин во доцните вечерни часови, а пред спиење обидете се да создадете мирна рутина. Не правете големи промени во распоредот за спиење и дозволете му на телото постепено да се приспособи.

Доколку забележите невообичаени или продолжени симптоми, особено ако имате хронично заболување, консултирајте се со лекар.

До кога ќе важи зимското сметање на времето?

Зимското сметање на времето ќе трае до 28 март 2027 година, кога часовниците повторно ќе се поместат еден час нанапред и ќе започне летното сметање на времето.

Дотогаш, пократките денови и пораното стемнување ќе бидат дел од секојдневието, па добро е навреме да се приспособиме на променетиот ритам.

фото:Freepik