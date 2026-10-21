Болка којa не поминува: Лила ги разбуди спомените за најважниот маж во нејзиниот живот

Лила Филиповска, уште еднаш докажа дека зад блескавата насмевка и професионалниот панцир што го носи пред камерите, се крие една исклучително емотивна и ранлива душа.

На социјалните мрежи таа сподели редок, црно-бел спомен – фотографија од нејзиниот татко Милан во неговите млади денови, која веднаш предизвика реакции во јавноста.

На фотографијата, со едноставен натпис „Dad“ (Татко) придружен со бело срце, се гледа маркантен млад човек со остар и продорен поглед, густи веѓи и бујна црна коса. Секој што ја погледна фотографијата, веднаш ја забележа неверојатната сличност што водителката ја има со својот родител.

За Лила, нејзиниот татко отсекогаш бил столб, ѕвезда-водилка и човек за пример. Неговата загуба од тешката болест остави неизбришлива трага во нејзиното срце. Таа во своите претходни медиумски исповеди искрено говореше за болката со која мора да живее:

„Времето поминува, но болката не се намалува. Сè е исто, само се навикнуваш. Функциониравме како најдобри другари, а најмногу се радувавме на заедничките прошетки. Беше остар и директен, но секогаш реален во излагањата“.

Подоцна, во своите јавни говори за нејзината лична здравствена битка, Лила храбро откри дека токму големата емотивна траума и тагата по смртта на нејзиниот татко биле едни од најголемите стресови во нејзиниот живот.

„Емоциите кои ги чував во себе по смртта на татко ми допринесоа за сè она кое ми се случи, немав глас и сила да врескам“, призна таа во едно од своите најинтимни интервјуа.

Иако тој повеќе не е тука физички, ваквите ретки спомени докажуваат дека љубовта и почитта кон родителите никогаш не згаснуваат.

фото:Facebook/Lila Stojanovska